Амстердам позбувся імпорту навіть газу, який не входив до вимог санкцій проти РФ.

Нідерланди повністю стали незалежними від російського вугілля, нафтопродуктів та газу. Про це заявив міністр клімату та енергетики країни Роб Єттен для NOS.

Відмовляючись від сирої нафти, дизеля, гасу і вугілля Амстердам виконує санкції проти Росії, котрі ввели країни ЄС і партнери проти агресора після початку повномасштабного вторгнення. А ось природній газ не входить до переліку санкцій, однак нідерландський Кабмін прагнув здобути повну незалежність від Москви.

Альтернативою природньому газу був обраний скраплений газ, котрий доставляється кораблями. Для його постачання нещодавно була побудована плавуча установка у Емсхафені (біля кордону з Німеччиною). Щоправда, частково СПГ має російське походження.

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Єттен додав, що нідерландські сховища газу відносно заповнені:

"Це означає, що завдання на наступну зиму менш жорстке, тому що нам доведеться менше заправлятися. Але нам доведеться готуватися до періоду в кілька років, коли газ відносно дорожчий, ніж ми звикли", - сказав чиновник.

Вплив санкцій Заходу на експорт Росією власного палива

На початку 2023-го року стало відомо, що за допомогою санкцій закупівля російської нафти ЄС скоротилася на 90%. Паралельно Німеччина почала імпорт скрапленого газу з США.

Росія втрачає по 170 мільярдів доларів щодня через стелю цін на нафту.