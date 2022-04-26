Міністр економіки ФРН Роберт Хабек запевняє, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти.
Про це пише Süddeutsche Zeitung.
"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - заявив міністр.
Частка російської нафти складає всього 12%. "І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері", - зазначив Хабек.
Зараз уряд шукає альтернативу. Хабек впевнений, що її вдасться знайти "найближчими днями".
Під час зустрічі Хабека з польською колегою йшлося про те, що порт Гданська може відіграти ключову роль у постачанні заводу палива морським шляхом.
Нині підприємство під’єднане до трубопроводу "Роснафти".
Видання зазначає, що досі Хабек стверджував, що незалежність Німеччини від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозні збитки економіці країни.
Україна наполягає на введенні Євросоюзом нафтового і газового ембарго проти Росії, проте серед членів ЄС одностайності щодо цього немає.