Зараз уряд шукає альтернативу.

Міністр економіки ФРН Роберт Хабек запевняє, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - заявив міністр.

Частка російської нафти складає всього 12%. "І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері", - зазначив Хабек.

Зараз уряд шукає альтернативу. Хабек впевнений, що її вдасться знайти "найближчими днями".

Під час зустрічі Хабека з польською колегою йшлося про те, що порт Гданська може відіграти ключову роль у постачанні заводу палива морським шляхом.

Нині підприємство під’єднане до трубопроводу "Роснафти".

Видання зазначає, що досі Хабек стверджував, що незалежність Німеччини від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозні збитки економіці країни.

Україна наполягає на введенні Євросоюзом нафтового і газового ембарго проти Росії, проте серед членів ЄС одностайності щодо цього немає.

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