Після закінчення сертифікації остаточне рішення про запуск газопроводу буде приймати Єврокомісія.

Федеральне мережеве агентство (BNA), що є німецьким регулятором енергетичного ринку, отримало документи на сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Montelnews.com.

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Без сертифікації початок роботи газопроводу на європейському ринку газу неможливий.

Процедура сертифікації може зайняти близько 4 місяців.

Однак, після закінчення сертифікації остаточне рішення про запуск газопроводу буде приймати Єврокомісія і можливо інші відомства.

Німецький регулятор нагадав, що якщо Росія порушить правило про те, що транспортувальник і виробник газу мають бути різними компаніями, це буде вважатися адміністративним правопорушенням.

Запуск газопроводу:

Газопровід "Північний потік-2" не був звільнений від правила Європейського Союзу, згідно з яким власники трубопроводів мають відрізнятися від постачальників газу для забезпечення чесної конкуренції.

Відповідне рішення прийняв вищий регіональний суд Дюссельдорфа нещодавно.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені та провели процедуру анбандлінгу. Це сприятиме забезпеченню чесної конкуренції на ринку та запобіганню перешкод доступу конкурентів до інфраструктури.

Так що "Газпром" має розділити компанії, які зараз керують газопроводом.

Україна запропонувала свої послуги з управління газопроводом "Північний потік-2" в якості незалежного оператора.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід" Північний потік-2 " побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу припинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його самостійно.

7 вересня 2021 року в Балтійському морі зварили останню трубу російського газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Олена Коваленко