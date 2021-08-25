Німецький суд заборонив "Газпрому" використовувати більше ніж 50% потужності "Північного потоку-2".

Україна готова запропонувати свої послуги з управління газопроводом "Північний потік-2" в якості незалежного оператора.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, коментуючи новину про рішення німецького суду, яким були підтверджені обмеження на використання "Північного потоку-2" однією компанією тільки 50% потужності газопроводу.

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"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" кк реально незалежний від РФ оператор ГТС", - написав Макогон.

Рішення суду по газопроводу:

25 серпня 2021 року стало відомо про те, що газопровід "Північний потік-2" не був звільнений від правила Європейського Союзу, згідно з яким власники трубопроводів мають відрізнятися від постачальників газу, який поставляється даними трубопроводами, для забезпечення чесної конкуренції.

Відповідне рішення прийняв вищий регіональний суд Дюссельдорфа.

Суд відхилив позов, поданий минулого року операторами підтримуваного "Газпромом" проекту (GAZP.MM) з транспортування газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Вони стверджували, що правила ЄС щодо "Північного потоку-2" були дискримінаційними.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені і провели процедуру анбандлінгу. Це сприятиме забезпеченню чесної конкуренції на ринку та запобіганню того, щоб компанії могли перешкоджати доступу конкурентів до інфраструктури.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Ігор Орел