Українські дронові удари, девальвація рубля і падіння світових цін на готове пальне зробили російські НПЗ нерентабельними.

Низка російських нафтопереробних заводів були змушені зупинити роботу через нерентабельність в умовах зростання цін на сиру нафту та ударів українських дронів. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в галузі.

П'ять джерел в компаніях, які керують російськими НПЗ, кажуть, що три заводи – Туапсинський, Ільський і Новошахтинський – призупинили або скоротили виробництво в останні місяці.

"Закриття підкреслюють боротьбу російської нафтопереробної промисловості, яка потрапила в поле зору атак українських безпілотників, західних санкцій проти Росії, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих процентних ставок", – йдеться у публікації.

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Найбільше постраждали ті нафтопереробні заводи, які мають найменш сучасну технологію переробки. Не маючи змоги виробляти більш дороге паливо преміум-класу, вони втрачали в середньому до 10 000 рублів (102 долари) на кожній тоні нафти протягом кількох останніх місяців.

Деякі більш сучасні нафтопереробні заводи також працювали з невеликими збитками, в той час як інші отримували вельми скромні прибутки, повідомили джерела.

Проблемою стало зростання внутрішніх російських цін на нафту через поступову девальвацію рубля. Аби зберігати рентабельність, нафтопереробникам треба купувати нафту по 35 тисяч рублів за тону, а вона зараз продається по ціні у 50 тисяч рублів. Одночасно з цим готове пальне дешевшає на світових ринках, куди Росія продає значну частину виробленого.

При цьому російські нафтопереробники не можуть просто перечекати складні часи за рахунок кредитів, оскільки Центральний банк Росії підвищив ключову процентну ставку до 21%, намагаючись приборкати інфляцію. Це зробило кредити недоступними практично для будь-якого легального бізнесу.

Ситуація на світових ринках для РФ погіршується

Як писав УНІАН, Німеччина заборонила державним терміналам приймати російський скраплений природний газ. У Берліні заявили, що цей крок покликаний захистити державні інтереси.

Також ми розповідали, що приватний китайський нафтопереробник придбав партію західноафриканської нафти, що, за словами експертів, є нетиповою подією. Раніше такі покупці віддавали перевагу російській нафті марки ESPO, а також іранській сировині. Серед причин цього - коротші маршрути доставки та невелика ціна.

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