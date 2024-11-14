Зазначається, що Німеччина не імпортувала безпосередньо російський СПГ з моменту вторгнення Путіна в Україну.

Німеччина заборонила державним терміналам приймати російський скраплений природний газ. У Берліні заявили, що цей крок покликаний захистити державні інтереси.

Газета Financial Times пише, що міністерство економіки Німеччини "наказує" Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних постачань російського СПГ" після того, як компанія проінформувала Берлін про те, що її імпортний термінал у Брунсбюттеле має отримати відповідний вантаж.

Міністерство заявило, що розпорядження видано для захисту "найважливіших державних інтересів" країни, закликавши оператора "відмовитися від постачань СПГ з Росії до подальшого повідомлення".

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У той час як США і Велика Британія заборонили російський СПГ, ЄС продовжує імпортувати це паливо, причому 20% надходить прямо з Росії. Більшу частину російського СПГ поставляють до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, від яких, за словами компаній, вони не зможуть відмовитися, якщо не буде запроваджено повномасштабної заборони.

Німеччина не імпортувала безпосередньо російський СПГ з моменту вторгнення Путіна в Україну, і розпорядження міністерства "гарантує, що так буде й надалі". Однак німецька державна енергетична група Sefe має довгостроковий контракт на поставку СПГ з російського експортного підприємства "Ямал", і направила майже всі поставки на імпортний завод у Франції. Там СПГ повторно газифікується і надходить в об'єднану європейську систему газопроводів. Німеччина почала отримувати трубопровідний газ із Франції в жовтні 2022 року.

Російський газ у Європі - останні новини

У ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Путін натякнув, що транзиту російського газу через територію України у 2025 році може не бути. Варто зазначити, що Україна неодноразово заявляла, що не буде продовжувати контракт на транзит газу після закінчення терміну його дії.

На цьому тлі Угорщина і Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном про транзит газу через Україну.

Варто зазначити, що країни ЄС фінансують повномасштабну війну Росії проти України, купуючи енергоносії у РФ. Європейські країни оплатили 1,5 року бойових дій російської армії.

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