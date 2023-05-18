Регулятор пропонує прийняти порядок захисту вразливих споживачів електрики.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує заборонити відключати електроенергію вразливим споживачам.

Про це йдеться у повідомленні регулятора. Нацкомісія направила лист до уряду, в якому ініційовано питання впровадження Порядку захисту вразливих споживачів електричної енергії.

Зазначається, що проектом пропонується врегулювати питання захисту вразливих споживачів електричної енергії, шляхом:

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визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;

запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;

вжиття спеціальних заходів захисту від відключення електричної енергії у вразливих споживачів з метою задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії протягом певних періодів.

Також проектом враховуються норми чинного законодавства, що передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, які належать до категорії енергетично бідних.

Ситуація з постачанням електроенергії вразливим споживачам

Як повідомляв УНІАН, Наразі в Україні не визначені критерії енергетичної бідності та вразливої категорії споживачів.

У квітні уряд відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць. Поточні тарифи будуть діяти до 31 травня цього року.

Наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.

За інформацією голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтина Ущаповського, діючий тариф на електроенергію для населення покриває тільки чверть витрат на її виробництво, транспортування і сплату податків.

За його словами, економічно обґрунтований тариф для домогосподарств складає близько 6 грн за кіловат-годин.

Енергетичні компанії неодноразово заявляли, що без підвищення тарифів на електроенергію енергопідприємства не зможуть підготуватись до опалювального сезону та відновити зруйновані росіянами потужності.

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