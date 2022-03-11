Equinor приєднується до великих нафтогазових компаній, включаючи Shell, BP і французьку TotalEnergies в припиненні закупівель "чорного золота" з Росії.

Норвезька державна нафтова компанія Equinor припинила торгівлю російською нафтою.

Компанія заявила про те, що згортає операції в Росії після початку військової операції в Україні. Таку заяву зробив виконавчий директор компанії Андерс Опедал, повідомляє Enkorr.ua.

Equinor приєднується до великих нафтогазових компаній, включаючи Shell, BP і французьку TotalEnergies в припиненні закупівель російської нафти.

"Ми припинили торгівлю російською нафтою", - розповів Опедал.

Війна проти України: