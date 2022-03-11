24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Норвезька державна нафтова компанія Equinor припинила торгівлю російською нафтою.
Компанія заявила про те, що згортає операції в Росії після початку військової операції в Україні. Таку заяву зробив виконавчий директор компанії Андерс Опедал, повідомляє Enkorr.ua.
Equinor приєднується до великих нафтогазових компаній, включаючи Shell, BP і французьку TotalEnergies в припиненні закупівель російської нафти.
"Ми припинили торгівлю російською нафтою", - розповів Опедал.
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