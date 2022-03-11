24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS

Норвезька державна нафтова компанія Equinor припинила торгівлю російською нафтою.

Компанія заявила про те, що згортає операції в Росії після початку військової операції в Україні. Таку заяву зробив виконавчий директор компанії Андерс Опедал, повідомляє Enkorr.ua.

Equinor приєднується до великих нафтогазових компаній, включаючи Shell, BP і французьку TotalEnergies в припиненні закупівель російської нафти.

"Ми припинили торгівлю російською нафтою", - розповів Опедал.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
  • Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.