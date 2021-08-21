За даними Мінрегіону, темпи підготовки є задовільними в усіх областях та відповідають рекомендованим показникам.

До опалювального сезону 2021-2022 років в Україні фактично підготовлено 71,5% будинків.

Про це заявив директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Міністерства розвитку громад та територій Андрій Ведмідь, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

"Всередині серпня рівень підготовки об’єктів ЖКГ та соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період повинен досягти 70%. Сьогодні ми бачимо, що темпи підготовки є задовільними в усіх областях країни та відповідають рекомендованим показникам. Фактично до опалювального сезону підготовлено 71,5% будинків", - наголосив Ведмідь.

За інформацією обласних державних адміністрацій, задовільною також є підготовка безпосередньо об’єктів теплопостачання і вона відповідає рекомендованим показникам. До того ж стабільно готують й об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, водозаборів, свердловин.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021-2022 років розпочнеться вчасно. За його словами, Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 років планують накопичити у підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Опалювальний сезон в України зазвичай починається у другій половині жовтня.

Автор: Тетяна Герасименко