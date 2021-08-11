На виплату субсидій у 2021 році заклали понад 35 млрд грн.

У держбюджеті України закінчуються кошти, призначені на виплати субсидій населенню, однак до листопада цих коштів достатньо.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Як йдеться у сюжеті, на виплату субсидій у 2021 році заклали понад 35 млрд грн. З них станом на початок серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн - це 88,5% від річного плану.

"Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. Але до листопада чинних призначень достатньо. Зараз цих коштів достатньо для завершення неопалювального періоду поточного року", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кому можуть відмовити в субсидії:

українцям, у яких на депозиті більше ніж 100 000 гривень,

власникам автомобіля до п'яти років,

тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Скільки платитимуть до опалювального сезону:

середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень;

з настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.

Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.

Кому доведеться переоформити документи:

тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;

тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;

тим, хто живе в орендованому житлі,

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

Станом на 7 липня 2021 року в Україні почалися затримки з виплатами субсидій.

4 серпня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили про те, що Уряд України продовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які після 1 жовтня опиняться в "червоній" зоні.

Автор: Олена Коваленко