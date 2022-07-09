Метою закону є "усунення бар'єрів" на шляху до широкомасштабної термомодернізації.

Верховна Рада прийняла закон щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель (№6485), що має дозволити суттєво зменшити комунальні витрати і споживання газу.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, рішення підтримали 276 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У пояснювальній записці до проекту закону йдеться, що його метою є "усунення бар'єрів" на шляху до широкомасштабної термомодернізації.

Зокрема, ухвалені зміни спрямовані на скорочення кількості необхідних процедур та часу їх здійснення для реалізації енергоефективних заходів та термомодернізації житлових будинків.

Широкомасштабна термомодернізація: що передбачає законопроєкт №6485

Як пояснила народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, документом, зокрема, спрощується процедура розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та фінансування робіт, які потрібні для термомодернізації будівлі.

"Запроваджується можливість поетапного фінансування проектів термомодернізації, а також можливість фінансувати ті види робіт (не більше 10% від вартості всього проекту, перелік робіт затверджується Фондом енергоефективності) які не пов'язані з енергоефективністю, але які є необхідними для реалізації проекту з термомодернізації будівлі", - пояснила вона.

Крім цього, запроваджуються нові мінімальні вимоги до енергетичної ефективності, які застосовуються при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

Вони переглядатимуться не рідше ніж раз на п’ять років, та мають відрізнятися залежно від низки факторів (призначення будівлі, висотність, вид будівництво тощо).

Крім цього додається нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель, закріплюється регулювання питання Стратегії термомодернізації будівель.

Також руйнується схема зловживання виконавців комунальних послуг, з прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник). Встановлюється, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.

Як писав УНІАН, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в лютому в Україні стартувала програма термомодернізації житлового фонду, яка мала дозволити суттєво зменшити комунальні витрати і споживання газу.

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