Знахідка має значення для розуміння того, що знаходиться в центрі мантії.

Два алмази, що утворилися в пластичній мантії Землі, містять вкраплення матеріалів, що утворюються в абсолютно протилежних хімічних умовах - поєднання настільки незвичайне, що дослідники вважали їхнє співіснування "майже неможливим".

Як пише Livescience, присутність цих речовин відкриває вікно в хімічні процеси в мантії та реакції, що призводять до утворення алмазів.

Дорогоцінні камені містять так звані включення - крихітні частинки навколишніх порід, захоплені в процесі формування. Видання зазначило, що ці включення є джерелом інформації для вчених.

Відео дня

Два нові зразки алмазів містять включення карбонатних мінералів, багатих на атоми кисню (стан, відомий як окислений), і бідних на кисень нікелевих сплавів (стан, відомий як відновлений, мовою хімії). Подібно до того, як кислота і основа миттєво реагують, утворюючи воду і сіль, окислені карбонатні мінерали і відновлені метали не співіснують довго.

Зазвичай алмазні включення містять тільки один із цих компонентів, тому їхня присутність спантеличила Якова Вайса, старшого викладача кафедри наук про Землю Єврейського університету та його колег.

Провівши повторний аналіз алмазів, дослідники виявили, що включення фіксують моментальний знімок реакції, яка створила це каміння, і вперше підтверджують, що алмази можуть утворюватися під час взаємодії карбонатних мінералів і відновлених металів у мантії. Нові зразки - це перший випадок, коли вченим вдалося побачити середню точку цієї реакції в природному алмазі.

Знахідка має значення для розуміння того, що знаходиться в центрі мантії. У міру того, як ви просуваєтеся вглиб Землі, породи і мінерали стають дедалі більш відновленими, з дедалі меншою кількістю доступних молекул кисню, але прямих доказів цього переходу з мантії мало.

Теоретичні розрахунки дали дослідникам уявлення про те, як планета переходить з окисленого стану у відновлений у міру поглиблення.

Ці нові зразки, отримані з глибини від 280 до 470 км, є першою реальною перевіркою фактів. За словами Вайса, один із висновків полягає в тому, що окислений розплавлений матеріал існує глибше, ніж передбачалося. Кімберліти, породи, що вивергаються і виносять алмази на поверхню, окислені, тому дослідники вважали, що вони не можуть утворитися на глибині, значно нижчій за 300 км. Але ці результати свідчать про те, що окислені породи залягають глибше, а отже, те ж саме можуть сказати і про кімберліти.

Реакції утворення алмазів, ймовірно, відбуваються, коли карбонатні флюїди занурюються вниз під дією субдукуючих тектонічних плит, що призводить до контакту мінералів з високим вмістом кисню з металевими сплавами мантії, сказав Вайс.

Інші новини науки

Нещодавно стало відомо, що вчені не змогли знайти пояснення аномалії Балтійського моря. Схоже, вони змирилися з тим, що не можуть зрозуміти, звідки вона взялася, та заявили, що "природа створювала речі й цікавіші".

Вас також можуть зацікавити новини: