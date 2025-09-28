За словами Венса, росіяни досягли на війні проти України лише незначних успіхів.

Росіяни продовжують демонструвати те, що вони не зацікавлені в мирі з Україною, продовжуючи вбивати людей. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі Fox News.

"Ви запитуєте, що змінилося? Я думаю, що змінилася реальність на місцях, де росіяни вбивають і втрачають багато людей, не домагаючись водночас практично жодних результатів", - сказав він.

За словами Венса, росіяни домоглися на війні проти України лише незначних успіхів, але втратили величезну кількість людей. Він підкреслив, що США прагнуть досягти миру, але РФ заважає врегулюванню війни.

Відео дня

"Ми, як і раніше, віддані миру, але для цього потрібні два учасники. І, на жаль, як ми бачили в останні кілька тижнів, росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент Трамп або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів із росіянами та українцями, тож...", - заявив віцепрезидент США.

У Росії цинічно висловилися про масовану атаку по Україні

Раніше в Міністерстві оборони РФ зробили цинічну заяву після масованого удару по Україні в ніч на 28 вересня. У зведенні російського відомства йдеться про те, що метою удару нібито були підприємства ВПК і військові аеродроми.

У Міноборони РФ також заявили, що нібито "мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено".

Вас також можуть зацікавити новини: