В Куп'янську наразі проводяться активні контрдиверсійні заходи.

На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів. Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов.

Він додав, що в самому місті Куп’янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи.

Вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.

Ситуація в Куп'янську: що відомо

Старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", який є автором телеграм-каналу "Офіцер" заявив, що місто Куп'янськ, Харківської області не підготовлене до оборони.

За його словами, ситуація в місті важка й він вважає, що суттєві покращення обстановки навряд чи будуть.

"В Купʼянську зараз навіть і не пахне зрізанням виступів на півночі від міста, про які писали буквально декілька днів тому; ситуація важка і не думаю, що будуть якісь кардинальні поліпшення обстановки, адже факт залишається фактом – місто не підготовлене до оборони", – зауважив військовий.

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що в російських окупантів великі проблеми з паливно-мастильними матеріалами на передовій. Він додав, що це є наслідком активних атак України по нафтопереробних потужностях на території Росії. Снєгирьов навів дані, що частково або повністю призупинили свою роботу понад 20% російських нафтопереробних заводів.

Також ми писали, що начальник відділення комунікацій 155 ОМБР Артем Прібильнов розповів, що на Покровському напрямку фіксуються випадки, коли окупанти йдуть у бій без бронежилетів та касок. Наразі росіяни просуваються малими групами. Наприклад, окупанти по двоє чи по троє намагаються пройти відкриті ділянки місцевості, накопичитись десь у підвалах, щоб сформувати ударний кулак, який в подальшому буде просуватись в сторону Покровська.

