Мілітаризація Росії збережеться навіть після закінчення війни проти України.

Роки колосальних витрат на оборону загнали Росію в стан мілітаризації, яка перетворила фабрики і втягнула в роботу сотні тисяч робітників. Цей підйом допоміг запобігти спаду економіки. До того ж, кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що Росії потрібна довгострокова добре оснащена армія.

Західні лідери, своєю чергою, побоюються, що він може кинути її проти НАТО протягом п'яти років, і що він хоче включити процвітаючу оборонку у свій стратегічний план, пише Bloomberg.

Поки він будує плани, а Європа витрачає мільярди на переозброєння своїх армій, головною дилемою залишається доля танків і ракет, які продовжують сходити з російських конвеєрів, вважають журналісти. Москва може спробувати перетворити навантаження на бюджет на джерело доходу, продаючи зброю союзникам типу Китаю. Але, накопичуючись біля східних кордонів НАТО і дестабілізуючи відносини з Європою, ці запаси ризикують стати тягарем для економіки, що вже страждає від санкцій, нестабільної банківської системи і слабкого зростання.

Військове виробництво та економіка Росії

Зростання військового виробництва стало рекордним. До повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року планувалося постачання близько 400 бронемашин на рік, тепер їх випускають удесятеро більше.

З'явилися і нові технології: запущено власні лінії з виробництва дронів, які стали ключовою зброєю. Якщо раніше дрони імпортували з Ірану, то тепер у Росії випустили 1,5 млн штук за рік проти 140 тисяч у 2023 році.

Але витрати на війну колосальні: тільки оборонні витрати за 2022-2024 роки склали мінімум 22 трильйони рублів (263 мільярди доларів), за даними ЗМІ. І прогнози свідчать про те, що скорочувати їх у найближчі три роки не планують - у бюджеті вже промальовуються щорічні дірки через санкції.

Росія може звернутися до досвіду після Другої світової війни, коли перехід радянських заводів на оборонну продукцію дозволив СРСР стати одним із найбільших експортерів озброєнь. Тому, після завершення повномасштабної війни, найімовірніше, найуспішніші збройові рішення продаватимуться за кордон.

"Росія навряд чи припинить мілітаризацію економіки навіть якщо війна в Україні закінчиться. Широке протистояння Москви і Заходу не припиниться: це одна з причин, чому велика частина оборонного комплексу випускатиме більше продукції, ніж до 2022 року, готуючись до нових конфліктів", - вважає експерт Bloomberg Алекс Кокчаров.

Росія раніше вже була другим постачальником зброї у світі (після США) до нападу на Україну. Останніми роками продажі впали саме через агресію проти "сусіда". Та вже зараз з'являються ознаки відновлення. Оборонні підприємства знову беруть участь у збройових салонах в Індії, Китаї, на Близькому Сході та в Африці. Уперше за шість років російську зброю показали на виставках у Малайзії та Бразилії. Асортимент охоплює повний спектр військової техніки, розглядаються передання технологій і спільне виробництво.

Держекспортер озброєння "Рособоронекспорт", який відповідає за близько 85% зарубіжних продажів, повідомив про рекордний портфель замовлень - на суму 60 млрд доларів, що дає заводам впевнений попит і довгострокові контракти. Повідомляється, що Росія зможе продавати озброєння на 17-19 млрд доларів на рік у перші чотири роки після війни.

Однак ЗМІ пише, що стратегія залишається небездоганною: незважаючи на солідний портфель замовлень, отримані від експорту суми менші за половину річного оборонного бюджету. До того ж покупці можуть зіткнутися з тиском Заходу. Цілком можливо, що з продовженням роботи оборонних підприємств можливі звільнення і зниження зарплат, оскільки експорт не зможе завантажити потужності повністю.

Інші новини про економіку Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії закінчується нафта, і справа не в українських дронах. Сьогодні Москва зосереджена на вичавлюванні ресурсів з наявних родовищ і майже зупинила розвідку нових. І в довгостроковій перспективі ситуація для Москви виглядає досить похмуро.

Крім того, ми також розповідали, що путінська помпезність є прикриттям для багаторічного занепаду Росії. Брязкання ядерною зброєю, вихваляння БРІКС і військові авантюри за кордоном - це не стільки ознаки істинної потужності, скільки тактика слабкого гравця, який намагається замаскувати слабкість.

