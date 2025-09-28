Генсек НАТО заявив, що Путін не може досягти всього, чого він хоче, і він це розуміє.

Кремлівський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що не може домогтися всього, чого він хоче, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також він зазначив, що будь-який конфлікт колись закінчується, проте не завжди це відбувається під час переговорів.

"Другу світову війну ми виграли повністю. Холодну війну ми виграли з Рейганом і Тетчер. Україна, найімовірніше, закінчиться переговорами, але Зеленський має бути впевнений, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди або припинення вогню", - наголосив Рютте.

Також він додав, що Росія залишається економікою, яка, в першу чергу, залежить від нафти. І саме тому окупанти зараз стикаються з проблемами, адже Україна продовжує завдавати ударів по ключових нафтопереробних заводах.

Відео дня

"На заправках утворюються черги. У США, якби люди не змогли заправити машини, знову стався б 1776 рік. У Росії поки що справляються", - підкреслив генсек НАТО.

Інші заяви Марка Рютте

Раніше УНІАН повідомляв, що Рютте назвав головну проблему НАТО з російськими дронами. За його словами, вона полягає саме в ціні озброєння, використовуваного для їх збиття. Також Рютте зазначив, що НАТО вчиться в українців і швидко розробляє подібні технології.

Крім того, він нещодавно зробив жорстку заяву про російські літаки в небі НАТО. Рютте вважає за доцільне збивати повітряні цілі, які з'являються в небі над європейськими країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: