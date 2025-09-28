Зміна риторики адміністрації Трампа точно є, але чи будуть за нею якісь дії, наразі сказати важко, зазначив дипломат.

Заявами на полях Генасамлеї ООН президент США Дональд Трамп продовжив "грати в свої ігри", але тролінг з його боку на адресу російського диктатора Володимира Путіна очевидний.

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю Radio NV. "Трамп грає в свої ігри. Але тролінг з боку Трампа на адресу Путіна очевидний. Він є, і Трамп вміє тролити", - сказав Клімкін.

Він підкреслив, що тролінг став дещо різкий, порівняно з тим, як м'ягко Трамп намагався це робити раніше.

При цьому дипломат зауважив, що наразі змінилася риторика не тільки особисто Трампа, а й його адміністрації, зокрема віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

"Причому змінилася буквально за одну хвильку, оскільки до цього вони намагалися оперувати, я б не сказав, старими меседжами, але дуже обережними. Тобто це скоординована історія", - підкреслив дипломат.

За словами Клімкіна, також зараз є очевидним намагання Трампа перекласти основний тягар того, що він хоче досягнути, на інших, перш за все, на Європу.

І з одного боку, як зауважив дипломат, це дуже класна історія для нас, бо те "що не зробив Путін, то для Європи сьогоднішньої, для її підготовки, для майбутньої реальності робить Трамп".

Також Клімкін звернув увагу, що в адміністрації Трампа почали говорити, що Росія має вести переговори "чесно".

"Тобто це вони постійно повторюють тепер як мантру. Я нарахував чотири чи п'ять разів буквально за пару останніх днів. Тому тут немає однозначності в тому сенсі позитивна історія, негативна історія, але точно є зміна риторики адміністрації. Чи буде зміна дій, подивимось", - прокоментував Клімкін.

Він впевнений, що Трамп і далі буде намагатися тримати Путіна в переговірному процесі, а тиск перекладати на інших. Або на європейців, або якимось чином на китайців.

"Зверніть увагу, там розмова була ще між Трампом і Сі Цзіньпінем минулого тижня. Тобто це не тільки те, що відбувалося на майданчику Генасамблеї ООН. Тому очевидно, що Трамп намагається змінювати тактику. Чи намагається він змінювати стратегію, я поки що цього не бачу, але щонайменше в деяких моментах не виключаю", - сказав Клмікін.

Дипломат каже, що у Трампа є аналіз стану російської економіки і того, що Росія робить на полі бою. І цей аналіз не дуже сприятливий для Кремля.

"І Трамп буде намагатися вивести Путіна на переговори на більш, я б не сказав, жорстких по відношенню до нас умовах, але жорстких до себе умовах. Те, що він пропонував декілька місяців тому, можливо, вже не буде на столі переговорів. І логіка Трампа: так, ми будемо говорити, але будемо говорити постійно, виходячи з того, як я оцінюю стан Росії і російської економіки", - сказав Клмікін.

Він зауважив, що Трампу потрібен результат у питанні завершення війни щонайменше до проміжних виборів наступного року. А Трамп вже зрозумів, що негайних сплесків і результатів не буде.

"Я думаю, що це все більш-менш зійшлося в його голові. Наскільки зійшлося, я звичайно не можу сказати, але так або інакше зміна риторики і зміна тактики, хоча б частково очевидна. Зміни стратегії поки що не видно, але вона може виникнути, якщо Трамп відчує додаткову слабкість", - зауважив Клмікін.

Заяви Трампа по Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня після розмови з президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливостей України протистояти РФ, що здивувала всіх. Зокрема він сказав, що після того як "познайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України і Росії і повністю її зрозумів", а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє в Росії, зробив висновок, що Україна за підтримки Євросоюзу перебуває у становищі, щоб "битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах". Він зауважив, що "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе".

До цього він говорив, що в України немає "козирів для гри" в конфлікті. Тепер же він назвав РФ "паперовим тигром", який загруз у серйозних економічних проблемах.

