У Міноборони Росії заявили, що метою удару нібито були підприємства ВПК і військові аеродроми.

У російському Міністерстві оборони зробили цинічну заяву після масованого удару по Україні в ніч на 28 вересня, внаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та десятки постраждалих.

У зведенні Міноборони РФ вказується, що метою удару нібито були підприємства ВПК і військові аеродроми.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються в інтересах ЗСУ, а також по інфраструктурі військових аеродромів", - похвалилися в російському військовому відомстві.

Росіяни також заявили, що нібито "мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено".

Російський удар по Україні 28 вересня - що відомо

Росія зпустила по Україні майже шість сотень дронів і кілька десятків ракет. Зафіксовано влучання 31 безпілотника зафіксовано та 5 ракет різних типів.

У Києві внаслідок атаки сталися значні руйнування, поранень зазнали понад 10 людей, загинуло четверо осіб, серед яких 12-річна дівчинка. Постраждала будівля Інституту кардіології, там загинули медсестра і пацієнт.

У Київській області постраждали майже три десятки людей. У Петропавлівській Борщагівці зруйновано цілу вулицю.

Також у Запоріжжі відомо про понад три десятки постраждалих, серед яких троє дітей.

