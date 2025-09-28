Супутникові знімки підтвердили знищення російських літаків на аеродромах у Криму

У районі Сімферополя на супутникових знімках зафіксовано знищення одного вертольота Мі-8.

Супутникові знімки підтвердили, що удари Головного управління розвідки (ГУР) по аеродромах Кача та біля Сімферополя у тимчасово окупованому Криму були результативними.

Відповідні знімки оприлюднив оглядач AviVector. На знімку від 25 вересня зафіксовано п’ять літаків Бе-12, один Ан-26, три МіГ-29К, чотири вертольоти Мі-8 та чотири Ка-27/29.

Після аналізу знімків було підтверджено повне знищення транспортного Ан-26 з бортовим номером RF-46878. На знімку видно сліди пожежі. Другий Ан-26 ідентифікувати не вдалося.

Також зафіксовано кратер біля одного з Бе-12, але він, скоріше за все, не постраждав. Інший Бе-12 "Жовтий 08", що стояв на полі, був пошкоджений, через що його вивезли з бази. Ще один Бе-12 також вивезли.

Також повідомляється, що була спроба удару по вертольоту Мі-8АМТШ, однак ознак пошкоджень немає: після атаки він або полетів з Качі, або його перемістили.

Удари по аеродромах росіян в Криму

21 вересня в ГУР повідомили, що вперше вдалося спалити російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Мова йшла про два спалені Бе-12 на військовому аеродромі "Кача".

А після знищення Україною за короткий час 4 ворожих літаків в окупованому Криму експерти поставили під сумнів здатність РФ захищати аеродроми на півострові.

