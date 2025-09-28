Поліцейським надійшло кілька повідомлень про невідомі безпілотники.

У ніч на 28 вересня над військовими об'єктами в Данії знову було помічено кілька невідомих дронів. Про це повідомляє Bild із посиланням на данські збройні сили.

Зазначається, що данська поліція розповіла журналістам про те, що вночі надійшло кілька повідомлень про невідомі безпілотники. Проте жодне з них не призвело до закриття повітряного простору над данськими аеропортами.

У виданні додали, що вже 1-2 жовтня в Копенгагені відбудеться неформальна зустріч глав держав і урядів країн Європейського Союзу, під час якої, зокрема, планують обговорити захист критично важливих інфраструктур і зміцнення загальної європейської обороноздатності.

Журналісти нагадали, що в Данії й раніше фіксували невідомі дрони. Наприклад, 22 вересня це призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин, а в ніч на 25 вересня було закрито й інші дрібніші аеропорти в країні. Також 27 вересня принаймні один БПЛА був помічений над найбільшою військовою базою країни.

Реакція прем'єрки Данії на інциденти з дронами

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що данцям варто готуватися до нових гібридних атак. За її словами, країну атакує боягузливий ворог.

Фредеріксен заявила, що влада Данії підвищила рівень бойової готовності і готується до різних сценаріїв. Вона пояснила, що атаки мають на меті заплутати данців і зробити їх невпевненими.

