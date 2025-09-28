Раніше РФ традиційно постачала до регіону зброю радянського зразка, однак зараз постачань майже немає.

Міжнародні санкції проти РФ, які були запроваджені після того, як країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення в нашу державу, значно обмежили її геополітичну присутність у Латинській Америці. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Ініціатива, відома як "Доктрина Примакова", що передбачала розширення співпраці з країнами регіону, нині втілюється переважно через символічні дипломатичні жести - обмін делегаціями, студентськими програмами та зустрічами на другорядному рівні. Основними партнерами залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела - держави з історичними зв’язками з СРСР", - зазначили у повідомленні.

Крім того, через санкції між Росією та країнами Латинської Америки значно скоротилася військово-технічна співпраця. За словами розвідників, РФ традиційно постачала до регіону зброю радянського зразка, проте війна в Україні виснажила її запаси.

"За останні роки не зафіксовано жодних масштабних постачань. Натомість низка латиноамериканських країн розглядає можливість модернізації або повної заміни застарілих систем у співпраці зі США. На тлі ослаблення російських позицій Іран і Китай активізували свою діяльність у регіоні. Іран нарощує обсяги постачання озброєння, тоді як Китай розширює науково-військову співпрацю, зміцнюючи стратегічні зв’язки з країнами Латинської Америки", - додали у СЗР.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше у The New York Times пояснили, чому санкції коштують Росії дорого. Як зазначив колишній чиновник Міністерства фінансів адміністрації Байдена і архітектор цінового обмеження, доставляти нафту до Індії чи Китаю і створювати тіньовий флот - дороге задоволення.

Тому західні країни застосовують ще більше санкцій для боротьби з тіньовим флотом. Зокрема Європейський Союз включив до списку санкцій понад 500 суден такого флоту.

Також The Economist відповів, чи допомагають західні санкції "душити" економіку Росії. Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що жорсткіші санкції призведуть до повного краху економіки РФ, через що російський диктатор буде змушений піти на переговори з Україною.

Водночас видання наголосило:

"І все ж прогнози про крах неодноразово виявлялися невірними. Після нетривалої рецесії 2022 року російська економіка в наступні два роки процвітала".

