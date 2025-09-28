Лукашенко пригрозив НАТО, що "відповідь прилетить миттєво".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО, коментуючи їхні наміри збивати російські літаки у своєму повітряному просторі в разі загрози. Як передає російське агентство ТАСС, відповідаючи на запитання журналіста, він пообіцяв Альянсу "миттєву відповідь".

"Коли дійде до справи, ви потім побачите, що вони зіб'ють і як... Відповідь прилетить миттєво", - заявив білоруський диктатор.

Крім того, Лукашенко сказав, що вважає заяви НАТО про плани збивати російські або білоруські літаки "непродуманими і дурними", і заявив, що "так діяти не можна".

Варто зазначити, що білоруські літаки в інцидентах із порушенням повітряного простору НАТО поки що помічені не були, досі в попередженнях країн Альянсу йшлося тільки про російські.

Російські провокації в небі НАТО

Bloomberg писав, що європейські дипломати попередили Кремль: НАТО більше не терпітиме російських провокацій у своєму небі і збиватиме російські літаки-порушники.

Також прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підтвердив можливість того, що члени НАТО можуть збити російський літак у майбутньому через порушення повітряного простору Альянсу.

"Росіяни повинні знати, що це може статися, якщо вони увійдуть у повітряний простір НАТО", - заявив Схоф.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що збиття російських винищувачів, які входять у повітряний простір НАТО, перебуває "на порядку денному".

