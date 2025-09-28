У німецькій армії вже впроваджують безпілотні технології та методи боротьби з ними.

Сили оборони України демонструють помітний прогрес у результативності своїх глибоких ударів по Росії. У НАТО не тільки допомагають Києву зброєю, а й уважно вивчають український досвід, заявив координатор підтримки України при НАТО, генерал-майор Майк Келлер, якого цитує DW.

"Українці стають дедалі кращими в тому, щоб прицільно вражати військові цілі і в глибині російської території. Це питання можливостей, а можливості - це персонал, техніка та підготовка", - каже Келлер.

За його словами, військове співробітництво України з НАТО розширюється, і це стосується, зокрема, далекобійної зброї. При цьому Келлер визнає, що користь від такої співпраці отримує аж ніяк не тільки Київ.

"Ми були б дурнями, якби не використали всю зібрану інформацію для власного розвитку. Якщо ми не зможемо позбавити наших солдатів від тих випробувань, через які вже пройшли українці, то ми як військові керівники не виконаємо свою місію", - зазначив представник НАТО.

За його словами, безпілотні технології - це, звісно, головний об'єкт інтересу, але європейців цікавить також і те, як війна змінилася загалом.

"І ми цьому вчимося", - додав Келлер.

Він зазначив, що німецька армія вже почала закупівлі баражуючих боєприпасів і планує найближчим часом почати впровадження нових систем ППО, призначених для боротьби саме з безпілотниками.

Українські удари по Росії: останні новини

Як писав УНІАН, ось уже два місяці Україна веде інтенсивну кампанію глибоких ударів по російській нафтогазовій галузі. Останній відомий удар - напередодні дрони вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії.

За даними експертів, за два місяці атак Росія втратила до 20% потужностей нафтопереробки. Також страждає експорт сирої нафти. Ці проблеми не тільки позбавляють доходів військовий бюджет Путіна, а й розхитують ситуацію в самій Росії.

