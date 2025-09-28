Це міг бути забутий "скарб" режиму Башара Асада.

Уряд Сирії вилучив найбільшу кількість контрабандного озброєння, яке готували до відправки у Ліван. У цій партії були і зразки китайського виробництва, пише портал Мілітраний.

За повідомленням військового оглядача оглядач Qalaat Al Mudiq, Міністерство внутрішніх справ Сирії виявило й вилучило партію з 200 ракет для реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Озброєння зберігалося в районі Куссейра на південному заході провінції Хомс.

Повідомляється, що нинішній сирійський уряд офіційно не застосовує ці ракети.

"Разом із ракетами виявлено підривники MJ-4 китайського виробництва. Маркування на підривниках вказує на 1991 рік виготовлення", - пишуть журналісти.

Портал припускає, що це можливі залишки арсеналів часів режиму колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Однак називає малоймовірним зберігання великої партії ракет у той час, коли у країні роками тривала громадянська війна, а арсенали захоплювалися та руйнувалися.

Імовірнішим є сценарій контрабанди, припустили автори - ракети могли бути доставлені до Сирії як транзитний вантаж для подальшої передачі терористичним або незаконним угрупованням.

Ситуація у Сирії

Також нагадується, що у Сирії продовжуються вибухи складів боєприпасів. Зокрема, 22 липня у районі Ідлібу, поблизу траси Ідліб – Маарат-Місрін, вибухнув великий склад боєприпасів, що належав сирійській армії. Днем раніше, 23 липня, аналогічний інцидент стався в районі Хомса.

Причиною вибухів могло стати недбале поводження з боєприпасами. Однак не виключають і диверсію з боку ворожих новому сирійському уряду збройних угруповань або дій ізраїльських сил.

Башар Асад - останні новини

Нагадаємо, що новий уряд Сирії, з яким Україна поновила дипломатичні відносини, видав ордер на арешт Башара Асада. Його звинувачують у важких злочинах, у тому числі вбивствах та катуваннях. Позови проти нього подали й рідні жертв. Наразі Асад переховується в Росії.

