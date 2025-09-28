Американці вважають, що дрони Bayraktar ефективно використовуються українцями для спостереження та нападу, що здивувало російську армію.

США звернулись до турецької компанії Baykar з проханням відкрити виробництво на своїй території.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає видання Van Postasi Gazetesi. Зазначається, що турецькі безпілотники Bayraktar TB2 компанії Baykar у поданому до Конгресу звіті характеризувалися як символ регіонального стримування Туреччини, додало видання Turkiye Gazetesi.

Також у документі підкреслюється роль Туреччини в НАТО, її стратегічне розташування в Чорноморському регіоні та зростання оборонної промисловості.

"Безпілотні літальні апарати Bayraktar ефективно використовуються українцями в операціях спостереження та нападу, що здивувало російську армію. Цей безпілотник змінив хід війни у 2022 році і демонструє лідерство Туреччини у виробництві безпілотних літальних апаратів", - йдеться у звіті.

Крім того, турецько-українська оборонна співпраця розглядається у документі як критично важливе питання. Хоча український завод Baykar став ціллю російської атаки в серпні, це не послабило стратегічне партнерство між двома країнами. Навпаки, згідно зі звітом, співпраця в таких сферах, як безпілотні літальні апарати, технології двигунів і виробництво корветів, поглибилася.

У зв'язку з цим Фідан зазначив, що США мають скасувати санкції, накладені на оборонну промисловість Туреччини. Міністр уточнив, що США повинні скасувати санкції CAATSA як для програми F-35, так і для двигунів турецького національного винищувача KAAN. Зокрема, за його словами, ліцензія на двигуни для винищувача KAAN була зупинена через блокаду США.

Дрони Bayraktar TB2

TB2 - ударний оперативно-тактичний середньовисотний БпЛА з великою тривалістю польоту, який може виконувати дистанційний керований або автономний політ. Він може нести різне сучасне озброєння, зокрема, авіабомби MAM-C та MAM-L, а також протитанкові ракети UMTAS.

Bayraktar TB2 дуже результативно застосовується Україною з початку російського вторгнення.

У лютому турецька компанія Baykar оголосила про створення нової модифікації БпЛА Bayraktar TB2. Новинка отримала назву Bayraktar TB2T-AI. За словами розробників, апарат являє собою "нове покоління" і покликаний "змінити баланс сил".

