Водночас все ще залишаються труднощі з постачанням пального в деякі райони регіону.

У Закарпатській області зникли черги за пальним на АЗС.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, від початку повномасштабного наступу окупантів на Україну було розроблено протокол щодо збільшення частки постачання палива на Закарпаття локальними компаніями, які займаються імпортом нафтопродуктів із сусідніх країн ЄС та мають чинні контракти.

"Закарпаття стало єдиним регіоном України, де зникли черги на АЗС. Частка закарпатських підприємців на ринку регіону зросла приблизно з 5% на 40% і тримає динаміку на збільшення. Кількість вантажівок, які забезпечують імпорт палива, за три тижні збільшилася з 23 до 43 одиниць" - повідомив він.

Водночас все ще залишаються труднощі з постачанням пального в райони, де місцеві постачальники не мають АЗС.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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