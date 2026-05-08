Пальне на АЗС стрімко дешевшає: скільки коштують бензин та дизель сьогодні

В одній з мереж вартість дизельного пального знизилася одразу на 5 гривень.

Середні ціни на пальне на АЗС 8 травня знизилися. Найбільш суттєво подешевшало дизельне паливо, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість дизелю знизилася на 88 копійок за добу – до 88,03 грн/літр. Звичайний 95-й бензин, у середньому, подешевшав на 28 копійок, до 73,07 грн/літр, преміальний - на 19 копійок, до 76,89 грн/літр. Дещо скромніше подешевшав автогаз. Його середня вартість 8 травня знизилася на 4 копійки – до 48,41 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином в останній робочий день тижня заправляють у мережі Brent Oil. Середня вартість пального на стелах тутешніх АЗС - 66,85 грн/літр. Найдорожче – у мережах ОККО та WOG за 77,90 гривень за літр. Середня вартість пального у зазначених мережах за добу не змінилася. Натомість, державна "Укрнафта" знизила ціну на 95-й на гривню, а популярний дискаутер "БРСМ-Нафта" - на 61 копійку.

Відео дня

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 76,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,31 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизель 8 травня продають у мережі "Фактор" - за 84 гривні за літр. Найдорожче - у мережі "Автотранс" за 89,98 гривень за літр. Більшість топ-мереж слідом за державною "Укрнафтою" "зрізали" з середнього цінника на дизельне пальне від 21 копійки до 2 гривень. На стелах мережі Grand Petrol середній цінник за добу впав на 5 гривень. Водночас мережа SOCAR залишила середню вартість дизеля на рівні четверга.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 88,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 86,41 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газом 8 травня заправляють у мережі "Кворум" - по 45,98 гривень за літр. Найдорожче - на АЗС Motto по 52,98 гривень за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 46,99 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на нафту і пальне - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту у середу впали на понад 10 доларів за барель на тлі повідомлень про можливе наближення мирної угоди між США та Іраном. 7 травня котирування продовжили падіння, періодично повертаючись до зростання на тлі ескалації поблизу Ормузької протоки. Аналогічний ціновий тренд спостерігається і на торгах 8 травня.

В той же час ціни на бензин та дизель на АЗС 7 травня зросли. Окремі мережі підвищили вартість 95-го бензину одразу на 1 гривню, в одній з топ-мереж на гривню подорожчав і дизель.

Вас також можуть зацікавити новини: