Росія витрачає на війну в 1,5 рази більше, ніж заявляє офіційно, - розвідка Німеччини

Росія витрачає половину свого державного бюджету на військові потреби.

Минулого року Росія витратила близько половини свого державного бюджету на військові потреби, при цьому реальні витрати набагато вищі, ніж заявляється в офіційних звітах.

Як пише The Telegraph, посилаючись на звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), реальні витрати Росії на оборону на 66 відсотків перевищують офіційно заявлені, при цьому витрати різко зростають щороку з моменту повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році.

Так, згідно з аналізом, реальні військові витрати Кремля в 2025 році склали приблизно 250 млрд євро, що еквівалентно приблизно половині загальних державних витрат і близько 10 відсотків ВВП країни. При цьому на початку війни військові витрати становили близько 6 відсотків ВВП.

"У розвідці Німеччини заявили, що ці кошти використовуються не тільки для підтримки війни в Україні, але і для розширення військових можливостей за межами поля бою, особливо вздовж кордонів Росії з країнами НАТО на сході країни", - наголошується в статті.

У звіті йдеться, що ці цифри "чітко демонструють зростаючу загрозу для Європи, що виходить від Росії".

Відзначається, що більша частина додаткових витрат, включаючи будівельні проекти, військові IT-програми та соціальні виплати військовослужбовцям, була прихована в інших статтях державного бюджету.

У Росії використовується набагато вужче визначення витрат на оборону, ніж в НАТО, а Кремль також систематично спотворює офіційні дані, заявили в BND:

"У бюджетних планах Москви на 2026 рік, опублікованих минулої осені, передбачалося, що витрати на оборону скоротяться вперше з початку війни. Однак офіційна цифра в 13 трильйонів рублів значно нижча за те, що, на думку німецьких аналітиків, Кремль фактично витрачає".

Зростаючі витрати на війну і падіння доходів від експорту енергоносіїв змусили російський уряд скоротити витрати на соціальне забезпечення і підвищити ПДВ, при цьому утворився великий дефіцит бюджету, що оцінюється більш ніж в 70 млрд доларів.

Бюджет Росії тріщить по швах

Дефіцит державного бюджету Росії може зрости майже втричі від офіційного цільового показника до кінця 2026 року, оскільки падіння закупівель нафти Індією і зростання торгових знижок на нафту зменшують доходи. У той же час витрати можуть бути вищими, ніж очікувалося.

Російський державний "Газпромбанк" у своєму прогнозі вказував, що Фонд національного добробуту РФ може повністю вичерпатися трохи більше ніж через рік при збереженні поточних цін на нафту.

