Перемирʼя США та Ірану: ціни на нафту впали найбільше за майже шість років, - Bloomberg

Двотижневе перемир’я зняло напругу на Близькому Сході, але інвестори попереджають, що це лише тимчасове полегшення.

Світові фінансові ринки різко відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів, пише Bloomberg.

Найбільший удар припав на нафтовий ринок: американська нафта WTI втратила до 19% – це найбільше падіння майже за шість років. Світовий еталон – Brent – подешевшав на 13%, опустившись приблизно до 95 доларів за барель. Ключовим фактором стало рішення Дональда Трампа призупинити бомбардування Ірану, що відкриває шлях до відновлення поставок через стратегічну Ормузьку протоку.

На цьому тлі інвестори масово повернулися до ризикових активів. Індекс MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону зріс на 4,5%, досягнувши максимуму за три тижні. Ф’ючерси на S&P 500 підскочили більш ніж на 2%, а європейські індекси – на понад 5%.

Паралельно ринки облігацій відреагували очікуваннями м’якшої монетарної політики. Інвестори знову почали закладати у ціни ймовірність зниження ставок Федеральної резервної системи, оскільки падіння нафтових цін може сповільнити інфляцію. Індекс долара ослаб на 0,7%, тоді як золото, навпаки, подорожчало приблизно на 2%.

Втім, аналітики застерігають, що оптимізм може бути передчасним. Стратег Хіроюкі Уено каже:

"Наразі це полегшення для ринків – ситуація заспокоїлася. Але немає гарантії, що далі все піде гладко".

Перемир’я було досягнуте буквально за кілька годин до крайнього терміну, встановленого Трампом для можливої ескалації. У переговорах посередницьку роль відіграв Пакистан. Угода дає сторонам два тижні на пошук довгострокового рішення конфлікту, який уже спричинив глобальну енергетичну кризу. Водночас інвестори залишаються обережними.

"Це дуже крихке полегшення", – підкреслив аналітик Ніл Ньюман, радячи використовувати волатильність для перегляду інвестиційних кейсів.

Ключовим фактором найближчих днів стане стабільність поставок через Ормузьку протоку. Саме цей маршрут визначає значну частину світового експорту нафти, і будь-які перебої можуть знову розхитати ринки.

Додатковим сигналом нервозності стала рекордна активність торгів на SPDR S&P 500 ETF Trust – один із ключових індикаторів настроїв інвесторів. Аналітики попереджають, що ринки залишатимуться чутливими до будь-яких новин із регіону.

Нагадаємо,президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки на Іран на два тижні.

Згодом влада Ірану оголосила, що Тегеран погодився відкрити Ормузьку протоку на час двотижневого перемир'я зі США, однак є кілька нюансів. Протока працюватиме лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені.

"Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", – сказав Арагчі.

