Іран погодився відкрити Ормузьку протоку, але є важливий нюанс

За прохід через протоку доведеться платити.

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час двотижневого перемир'я зі США, однак є кілька нюансів.

Так, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що у відповідь на заяву Дональда Трампа про згоду взяти 10-пунктний план Ірану за основу для переговорів, Тегеран припинить вогонь і відкриє протоку.

Водночас він зазначив, що протока працюватиме лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені.

"Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", – сказав Арагчі.

При цьому, за даними Associated Press, план двотижневого припинення вогню включає в себе дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Джерело агентства повідомило, що Іран використовує зібрані кошти на відновлення. На що саме Оман витратить свої гроші – поки що неясно.

Протока знаходиться в територіальних водах як Оману, так і Ірану. Світ вважав цю протоку міжнародним водним шляхом і ніколи раніше не платив мита.

Раніше ЗМІ писали, що Іран стягував до 2 мільйонів доларів з кожного судна за прохід через Ормузьку протоку.

США та Іран досягли перемир'я

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки на Іран на два тижні. Глава Білого дому заявив, що США вже досягли всіх військових цілей, які спочатку ставили, і навіть домоглися більшого.

У свою чергу в Ірані заявили, що США "у своїй несправедливій, незаконній і злочинній війні проти іранського народу зазнали незаперечної, історичної та нищівної поразки" і були змушені прийняти пропозицію Ірану з 10 пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: