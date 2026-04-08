Я погоджуюся призупинити бомбардування та напади на Іран на два тижні, - Трамп

Трамп заявив, що США отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і "вважаємо, що це є працездатною основою для переговорів".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки по Ірану на два тижні, йдеться в його дописі в соцмережі Truth Social.

Очільник Білого дому заявив, що США вже досягли всі військові цілі, які спочатку поставили й навіть домоглися більшого.

"Я погоджуюся призупинити бомбардування та напади на Іран на два тижні. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Причиною цього є те, що ми вже досягли і перевищили всі військові цілі, і дуже просунулися вперед у досягненні остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході", - заявив Трамп.

Він повідомив, що США отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і "вважаємо, що це є працездатною основою для переговорів".

"Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже щодо всіх пунктів, які раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду", - йдеться в заяві президента США.

Трамп зауважив, що як президенту США, а також представнику країн Близького Сходу, "для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення".

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Axios, понад 50 членів Палати представників від Демократичної партії виступають за оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Законодавці відкрито обговорюють усунення Трампа через його допис про Іран, що "загине ціла цивілізація". Зокрема, розглядається усуненняТрампа з посади на підставі 25-ї поправки. Видання зазначає, що 25-та поправка до Конституції США дозволяє віцепрезиденту та більшості членів Кабінету міністрів тимчасово усунути президента, який "нездатний виконувати повноваження та обов'язки своєї посади".

Також ми писали, що раніше президент США заявляв, що в разі, якщо Іран не погодиться знову відкрити Ормузьку протоку до 20:00 за східним часом у вівторок, тоді США розпочнуть масовану атаку на мости, електростанції та інші цивільні об'єкти. Трамп заявив, що ці атаки відкинуть Іран в кам'яний вік. Трамп відкинув можливість того, що атаки США на цивільну інфраструктуру Ірану можуть бути розцінені як військові злочини.

