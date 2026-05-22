З штучного яйця вилупилися перші пташенята гігантських моа, які жили 600 років тому

Вчені працюють над відновленням виду птахів, які колись мешкали в Новій Зеландії.

Вченим вдалося вивести зі штучних яєць понад два десятки здорових пташенят гігантських моа – це великі нелітаючі птахи з Нової Зеландії, які вимерли кілька століть тому, пише Reuters.

Компанія Colossal Biosciences, яка займається відновленням вимерлих видів, планує відродити два види птахів – моа та дронт. Для цього використовуються програми генної модифікації на основі даних зі зразками стародавньої ДНК.

"У нас вилупилося 26 пташенят. Ми спостерігаємо за цими птахами у міру їхнього зростання", – розповів генеральний директор і співзасновник Colossal Бен Ламм.

За словами Ламма, пташенята вилупилися в штаб-квартирі компанії Colossal у Далласі.

Для відродження птахів використовується платформа для створення штучного яйця. Вона являє собою біоінженерну силіконову мембрану, розміщену всередині жорсткої зовнішньої структури. Мембрана була створена для імітації функції газообміну яєчної шкаралупи, що дозволяє ембріону птаха дихати киснем, регулюючи рух газів і вологи.

"Технологія розроблена для точного відтворення умов природного яйця з метою отримання здорових особин із нормальним розвитком, плодючістю та тривалістю життя. Це особливо важливо для таких видів, як моа, яйця яких були набагато більшими, ніж у будь-якого нині живого птаха, що робило традиційні методи сурогатного материнства непрактичними", – сказав Ламм.

Моа досягали 3,5 метрів у висоту. Вчені кажуть, що жоден із нині існуючих видів птахів не може знести яйце гігантського моа з Південного острова, оскільки кожне з них розміром приблизно з футбольний м'яч.

Моа вимерли приблизно 500 років тому, в основному через те, що люди на них полювали. Їх найближчим нині живим родичем є ему, великий нелітаючий птах з Австралії, що досягає у висоту близько 1,8 метра. Але при цьому яйця ему приблизно у вісім разів менші за яйця моа.

Ламм описав принцип роботи процесу створення штучних яєць: "Процес починається з заплідненого ембріона птаха, аналогічно найранішим стадіям розвитку всередині природного яйця. Потім ембріон і жовток переносяться на платформу штучного яйця компанії Colossal, яка розроблена для відтворення ключових функцій природної яєчної шкаралупи та інкубаційного середовища, включаючи газообмін, регулювання вологості, стабільність температури та підтримку розвитку".

У міру розвитку ембріона система забезпечує безперервний контроль навколишнього середовища та додаткове надходження необхідних речовин – наприклад, кальцію під час росту скелета, який зазвичай надходить із природної шкаралупи. Оскільки ембріон розвивається безпосередньо над жовтком, дослідники можуть відстежувати його розвиток у режимі реального часу.

За словами Ламма, для пташенят загальний час розвитку склав приблизно 21 день, що відповідає нормальному розвитку цього виду. За словами Ламма, ця штучна платформа для яєць може бути корисною для збереження зникаючих видів птахів. Також, як зазначив Ламм, це важливий крок на шляху до відновлення популяції моа.

Компанія планує реконструювати точний геном моа на основі стародавньої ДНК і впровадити ці ознаки в близькоспоріднений нині існуючий вид, такий як ему. Проект перебуває на етапі секвенування геному, щоб створити високоякісні зразки геномів для всіх дев'яти вимерлих видів моа.

Нагадаємо, що основний шлях, який планується пройти для відродження моа, – це зміни геному їхніх найближчих нині живих родичів. Для моа такими родичами є тинаму з Центральної та Південної Америки й австралійський ему. Дослідники сподіваються завершити розшифровку перших геномів до літа 2026 року.

Нова Зеландія була домівкою для моа до XV століття. Це група величезних нелітаючих птахів. Деякі з них досягали висоти понад 3,5 метра і ваги до 230 кілограмів. І були значно більшими за сучасних страусів.

Проект профінансував кінорежисер Пітер Джексон, який зняв трилогію "Володар перснів". Джексон володіє однією з найбільших приватних колекцій кісток моа, що відображає його давній інтерес до вимерлої орнітофауни Нової Зеландії.

