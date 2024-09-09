Зазначається, що нафта WTI переступила позначку 68 доларів за барель, а нафта марки Brent підбирається до 72 доларів за барель.

Ціни на нафту підскочили у зв'язку з наближенням потенційного урагану до узбережжя Мексиканської затоки в США і відновленням ринків після падіння в п'ятницю.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 72 центи, або на 1,06%, до 68,39 долара за барель до 0635 GMT. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 71 цент, або на 1%, до 71,77 долара за барель.

На початку азіатських торгів ціни зросли на 1 долар, але потім відкотилися назад. Аналітики заявили, що відскік був частково реакцією на можливий ураган на узбережжі Мексиканської затоки в США, де розташовано близько 60% нафтопереробних потужностей США.

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На момент закриття торгів у п'ятницю Brent впала на 10% за тиждень до найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI подешевшала на 8% до найнижчого рівня з червня 2023 року на тлі слабких даних про зайнятість у США.

Довгоочікуваний звіт у США засвідчив, що кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі в серпні зросла менше, ніж очікували учасники ринку, - на 142 000, а липневі дані були переглянуті в бік зниження і становили 89 000, що стало найменшим приростом з моменту абсолютного зниження в грудні 2020 року.

Зниження рівня безробіття вказує на те, що Федеральна резервна система знизить відсоткові ставки лише на 25 базисних пунктів цього місяця, а не на півпункту, кажуть аналітики.

Зниження процентних ставок зазвичай підвищує попит на нафту, стимулюючи економічне зростання і роблячи її дешевшою для власників недоларових валют. Однак слабкий попит продовжує стримувати зростання цін.

Слабкий попит у Китаї зумовлений сповільненням економічного зростання і скороченням запасів, заявив у понеділок на енергетичній конференції APPEC у Сінгапурі Джефф Каррі, головний стратег з енергетичних напрямків американського інвестиційного гіганта Carlyle Group.

Маржа нафтопереробки в Азії опустилася до найнижчого сезонного рівня з 2020 року через слабкий попит з боку двох найбільших економік. Експорт мазуту на узбережжі Мексиканської затоки в США минулого місяця впав до найнижчого рівня з січня 2019 року на тлі зниження маржі нафтопереробки.

Ринок нафти - останні новини

У червні країни ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток нафти до наступного року, щоб підтримати ринок на тлі досить помірного зростання попиту.

5 вересня стало відомо, що ціни на нафту пішли вгору після того, як вони обвалилися до найнижчого рівня з початку 2024 року.

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