Рішення щодо залучення України вже прийнято, запевняє міністр енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україну залучать до процесу сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив під час брифінгу 20 січня.

За словами міністра, це відбудеться, коли Єврокомісія розглядатиме питання сертифікації газопроводу.

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - заявив Галущенко.

Читайте також"Газпром" вп'ятеро скоротив транзит газу через УкраїнуНагадаємо, що сьогодні федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути заходи проти "Північного потоку-2" в разі загострення Росією ситуації проти України.

22 липня 2021 року Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей. Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

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