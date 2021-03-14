Віце-президент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2".
Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.
"Нам не потрібен "Північний потік-2". Влада Брюсселя завжди говорила, що проект не є необхідним для енергопостачання ЄС. Але "Північний потік-2" існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - сказав Тіммерманс.
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Північний потік-2: що відомо
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall. Газопровід "Північний потік-2" побудовано уже більш ніж на 90%.
- США запровадили проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників та приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 18 компаній вже відмовились від участі в проекті зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
- 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газогону.
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