За словами віце-президента Єврокомісії, проект не є необхідним для енергопостачання ЄС.

Віце-президент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2".

Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.

"Нам не потрібен "Північний потік-2". Влада Брюсселя завжди говорила, що проект не є необхідним для енергопостачання ЄС. Але "Північний потік-2" існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - сказав Тіммерманс.

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Північний потік-2: що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall. Газопровід "Північний потік-2" побудовано уже більш ніж на 90%.

США запровадили проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників та приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовились від участі в проекті зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газогону.

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Автор: Ігор Орел