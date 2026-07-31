США звертаються до України за допомогою у розробці технологій для дронів: у NBC розкрили причини

Це партнерство також свідчить про дефіцит боєприпасів, з яким стикаються США.

США, що мають найдорожчу та найпотужнішу армію у світі, покладаються на ЗСУ - найбоєздатніші збройні сили у світі у питаннях розробки бойових безпілотників.

Минулого тижня дві країни підписали угоду, що дозволяє відправляти українську зброю до США для військових випробувань та оцінки, підтвердили NBC News посол України в США Ольга Стефанишина та високопоставлений представник адміністрації.

Зазначається, що цей вражаючий поворот подій стався після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому 2025 року між президентом Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

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Тепер Україна стала світовим лідером у сфері безпілотників - маневреної та недорогої зброї, яку вона використовувала для відтіснення Росії під час багаторічної війни.

Важливо, що це партнерство також відображає зростаючий дефіцит боєприпасів, з яким стикаються США, оскільки війна в Ірані триває вже шостий місяць, а бойові дії продовжуються.

Видання з посиланням на три джерела, "безпосередньо обізнані" з поточними американськими дискусіями щодо України, зазначило, що ведуться "активні переговори" про те, як США можуть "залучити" більше українських технологій.

"Вони намагаються зрозуміти, кому можна довіряти в Україні", - сказав одне з цих джерел телеканалу.

США та Україна: питання дронів

Раніше представник Пентагону заявив, що Сполучені Штати все ще перебувають на початковому і найскладнішому етапі розвитку вітчизняної індустрії безпілотників. Він визнав, що обсяги виробництва залишаються незначною часткою від обсягів виробництва України.

Це відбувається навіть попри те, що уряд посилює правила, які вимагають використання деталей американського виробництва під час виготовлення безпілотників.

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