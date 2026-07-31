'Ознака страху ворога': Оболєнський зробив заяву після спроби замаху

На думку очільника бригади "Хартія", замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою.

Очільник бригади "Хартія" Національної гвардії України Ігор Оболєнський прокоментував замах на себе на Facebook-сторінці.

На його думку, терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами.

"Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", - йдеться в заяві.

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Оболєнський подякував всім за отриману увагу та турботу, зокрема президенту України Володимиру Зеленському та народу. Він додав, що це його переконує в тому, що робота його бригади є важливою для українців.

"Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - заявив очільник бригади "Хартія".

Замах на Оболєнського - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України 31 липня була спроба замаху на очільника бригади "Хартія" Національної гвардії України Ігоря Оболєнського. Зеленський не сказав прямо, чи причетна до цього замаху Росія, однак наголосив, що Україна відповість на цю спробу. Проте він підтвердив, що нападника та його спільника затримано. Керівник СБУ Олександр Поклад доповів Зеленському щодо цього інциденту. Президент України пообіцяв відповідь на спробу удару по Україні та українському командиру.

Також ми писали, що співрозмовники серед правоохоронців розповіли Українській правді, що зловмисника, який готував замах, було затримано в Харкові. За даними, російські спецслужби та їхні куратори видавали себе за "представників СБУ" і переконували чоловіка, що Оболєнський нібито є "зрадником". За словами співрозмовників видання, нападнику було надіслано зображення, згенероване штучним інтелектом, на якому Оболєнський зображений на тлі Кремля у футболці із символікою РФ. За словами джерел, 69-річний нападник підійшов до командира у Харкові зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Її він отримав від невідомої особи у Харкові за вказівкою куратора.

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