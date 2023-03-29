У Росії може не виявитися вільних обсягів для експорту.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор визнав, що готується до скорочення видобутку газу.

Як заявив глава Міненерго РФ Микола Шульгінов, видобуток газу на найбільших родовищах Західного Сибіру впаде на третину через виснаження запасів, повідомляє The Moscow Times.

У 2023 році Росія отримає в Надим-Пур-Тазовському регіоні Ямало-Ненецького автономного округу 468 млрд куб газу, а до 2040-го показник скоротиться до 255 млрд.

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Згідно з даними Росстату, у 2022 році в Росії було видобуто близько 672 млрд кубометрів газу. З урахуванням прогнозу Шульгінова щодо падіння видобутку загальний показник може впасти до 460 млрд куб.м, або більш ніж на 30%.

"Якщо Росія до 2040 року замість легковидобувних ділянок в ЯНАО не розробить нові родовища, то фактично буде змушена скоротити видобуток газу на третину", - підтвердив заступник голови наглядової ради Асоціації "Надежный партнер" Дмитро Гусєв.

Таким чином, у Росії може не виявитися вільних обсягів для експорту. Падіння видобутку на 30% може призвести до скорочення надходжень до бюджету на 1 трлн руб.

Війна в Україні та ситуація з російським газом

У вересні 2022 року країни ЄС зажадали обмежити ціну на газ.

1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу до країн ЄС майже вдвічі. Експорт газу в країни далекого зарубіжжя склав 95,2 млрд куб.м – на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму. У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу обвалилися вдвічі - з 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів.

25 березня 2023 року "Газпром" скоротив транзит газу через Україну. Прокачування знизилося приблизно на 15%.

28 березня 2023 року в ЄС заявили про те, що придумали, як заблокувати імпорт російського газу.

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