Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Україна "активно надає інформацію" США для розширення санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Насправді санкції по "Північному потоку" накладені на всі компанії і всі судна російські, які займаються цим проєктом. Санкції є чинними, дійсними. Більше того, кожні три місяці переглядається перелік. Ми, до речі, надаємо активно інформацію нашим колегам у США для того, щоб ці санкції розширювати", – заявила посол.

"Те, про що у нас говорять, коли кажуть, що ми не зовсім воюємо за додаткові санкції. Це санкції, які були накладені Конгресом на компанію Nord Stream 2 AG, її керівника. Російська компанія, яка зареєстрована у Швейцарії, щодо якої було застосовано так званий вейвер, тобто накладено санкції, але вони тимчасово зняті. І це той вейвер, про який ми чули під час спільної заяви тоді ще канцлерки Німеччини Меркель, президента Байдена. Якраз Німеччина дуже просила саме такий вейвер на цю компанію, в якій є також європейські партнери у росіян", – додала вона.

За словами Маркарової, українська сторона продовжує вести "дуже активну" роботу з колегами як в Білому домі, так і в Державному департаменті, в Конгресі "про те, що, з нашої точки зору, на цю компанію також повинні бути накладені санкції".

"Nord Stream 2 не є сертифікованим і не запущений роботу. Ми вважаємо, що це – зброя, зброя не тільки проти України, а й проти Європи. І ми вважаємо, що він не повинен бути запущений, поки Росія не припинить агресію. Більше того, ми чуємо від США на офіційному рівні такий саме меседж. США поділяють нашу точку зору, що це – геополітичний інструмент тиску", – наголосила посол.

"Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.