Питання про запуск газопроводу "Північний потік-2" має розглядатися з юридичної точки зору, але проект можуть зупинити у разі російської агресії проти України.

Німеччина може зупинити проект "Північного потоку-2" залежно від розвитку ситуації з російською агресією проти України.

Про це заявив віце-канцлер Німеччини, федеральний міністр економіки і захисту клімату Роберт Хабек в ефірі телеканалу ZDF, передає DW.

Він підтримав рішення уряду не втручатися в питання про сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" і розглядати його виключно з юридичної точки зору.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", - заявив Хабек.

При цьому він сказав, що можуть бути прийняті політичні рішення про санкції в залежності від ситуації на сході України.

"Політика повинна бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з точки зору зовнішньої політики і геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України і нарощування там російських військ, доведеться приймати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані в разі виникнення нового гострого конфлікту", - зазначив Хабек.

За словами віце-канцлера, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни-транзитера газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, вважає Хабек. Він додав, що його міністерство виділить для цих цілей 150 мільйонів євро.

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Своєю чергою депутат фракції "Союз-90/Зелені" і член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур вважає "Північний потік-2" неправильним рішенням, але вже не бачить ніяких можливостей у політичній сфері для зупинки проекту.

Його партія завжди виступала проти трубопроводу, сказав Нуріпур в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse.

"Основні політичні рішення, на жаль, вже були прийняті в минулі роки. Якщо експлуатація газопроводу зрештою буде сумісна із законом, я не бачу особливих можливостей йому перешкоджати, навіть попри те, що я як і раніше вважаю проект неправильним", - сказав політик.

"Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

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