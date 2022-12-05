Наразі щодо причин припинення поставок не повідомляється.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну постачання газу з ФРН до Польщі трубопроводом "Ямал-Європа" впали до нуля.

Як повідомляє Reuters з посиланням оператора Gascade, падіння було зафіксовано о 7:00 сьогодні, 5 грудня. Також повідомляється, що поставки газу в східному напрямку через газовимірювальну станцію "Мальнов" на кордоні ФРН і Польщі з 07:00 до 08:00 за Києвом дрівнювали нулю.

До цього поставки здійснювалися в обсязі 1,305 млн кВтг. Щодо причин припинення поставок не повідомляється.

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Газопровід "Ямал-Європа":

Газопровід "Ямал-Європа" - російський магістральний експортний газопровід протяжністю 4196 км.

З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.

Починається в газотранспортному вузлі в м Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусії (575 км), Польщі (683 км) і Німеччини.

Кінцева західна точка МГ "Ямал-Європа" - компресорна станція "Малні" (в районі м.Франкфурт-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL.

Загальна протяжність газопроводу "Ямал-Європа" перевищує 2000 км, діаметр – 1420 мм. Проектна потужність – 32,9 млрд м3 газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14 (3 – в Росії, 5 – в Білорусі, 5 – в Польщі та одна - в Німеччині).

"Газпром" і транзит газу через Польщу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Трубопровід перейшов у реверсний режим, по ньому газ йшов з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Поставки природного газу між Польщею і Німеччиною по російському газопроводу "Ямал-Європа" 2 лютого були повністю припинені.

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