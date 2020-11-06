Обсяги поставок з європейських країн на 23% перевищують середні показники відповідних періодів у 2016-2019 роках.

Поставки газу з Європи в Україну за 10 місяців 2020 року склали 15,2 мільярда кубометрів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Оператор ГТС України".

"Обсяги транспортування газу з Європи до України сягнули 15,2 мільярда кубометрів за 10 місяців 2020 року. Це на 14% (1,9 мільярда кубометрів) більше аналогічного показника минулого року і на 23% перевищує середній показник відповідних періодів у 2016-2019 років", - сказано в повідомленні.

Звідки імпортували газ

Зазначається, що за 10 місяців 2020 року імпорт газу зі Словаччини склав майже 9,9 мільярда кубометрів (+17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), з Угорщини - майже 3,7 мільярда кубометрів (+8%), з Польщі - майже 1,5 мільярда кубометрів (+16%).

Згідно з повідомленням, за період січня-жовтня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдери, з них 45 українських компаній і 27 іноземних. А послугами shorthaul і "митний склад" скористалися понад півсотні компаній, велика частина з яких є нерезидентами.

Що цьому передувало

Україна у 2019 році збільшила імпорт природного газу на 34,4%, або на 3,65 мільярда кубометрів, - до 14,25 мільярда кубометрів.

У 2018 році, у порівнянні з 2017 роком, Україна скоротила імпорт природного газу на 24,6% - до 10,59 мільярда кубометрів.

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Автор: Ігор Орел