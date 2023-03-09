За час санкцій він сім разів вилітав і повертався в РФ.

Нью-йоркський суд видав ордер на арешт літака Boeing 737, який знаходиться у власності російської компанії "Роснафта".

Як заявило міністерство юстиції США, суд визнав, що є достатні підстави для звинувачень цієї російської компанії в порушенні санкційного режиму, введеного США проти РФ за її війну проти України, передає Голос Америки.

За даними мін'юсту США, після введення санкцій цей літак, вартістю $25 млн, вилітав і повертався в РФ як мінімум сім разів. У міністерстві зазначили, що такі дії порушують заборону для випущених в США літаків на польоти в Росію без спеціальних ліцензій, виданих американською владою.

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"Порушивши експортний контроль, "Роснафта" перетворила свій літак на предмет контрабанди", - пояснив представник мінюсту Ендрю Едамс.

Санкції США щодо майна росіян

США ввели широкі санкції проти російської влади і бізнесу за вторгнення РФ в Україну. Крайній пакет санкцій був введений 24 лютого 2023 року. Президент Джо Байден особисто попередив країни, які торгують з Росією, про наслідки за обхід американських санкцій.

Так, один з гучних епізодів конфіскації майна російських олігархів стосувався суперяхти Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова. Влітку минулого року повідомлялося, що в США під час обшуку на цій яхті слідчі знайшли яйце Фаберже.

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