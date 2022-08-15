Глава держави закликає світову спільноту перейти до рішучих заходів і запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо світова спільнота не може захистити Запорізьку атомну електростанцію, то програє російським терористам.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

Глава держави наголосив, що Росія не припиняє шантажистських дій на Запорізькій АЕС і навколо неї, бо провокативні обстріли території атомної електростанції тривають. Зокрема, під прикриттям станції окупанти обстрілюють міста і громади поруч, а прямо на об'єктах станції російські військові ховають боєприпаси і техніку.

Як сказав Зеленський, де-факто, АЕС замінована.

"Все це очевидно свідчить про те, що Росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу і 15 інших країн. Загалом 42 (країни), які закликали Росію вивести свої сили зі станції", - заявив Зеленський і додав, що йдеться про Туреччину, Грузію, Велику Британію, Південну Корею, Японію, Австралію, Канаду, США та інші країни.

"Якщо держава-терорист дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти, і тим більше у такій чутливій темі, - то це однозначно свідчить про необхідність негайних дій. Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнам Європейського Союзу, по Туреччині, по Грузії, і по країнам з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку і сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тим, хто поки що мовчить", - наголосив Зеленський.

"Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень, ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки". Вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії", - відзначив президент.

Зокрема, він сказав, що обмежувальні заходи треба запровадити проти російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і всієї атомної галузі держави-терориста.

"Всі російські сили повинні негайно забратися з території станції і сусідніх районів без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. Якщо зараз світу не вистачає сили та рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє терористам, поступається ядерному шантажу, а це може бути прецедент, який побачать і інші терористи. Ще є шанс не допустити цього програшу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС ще на початку. На території станції знаходиться близько 500 військових РФ, танки, важке озброєння та вибухівка.

Останнім часом окупанти неодноразово обстрілювали територію станції.

Євросоюз та більше ніж 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська та персонал із Запорізької атомної електростанції.

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