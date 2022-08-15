Кремль вірить, що "керує ризиками", але припускається грубих помилок, зазначають в Офісі президентаю

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на тлі щоденних ворлжих обстрілів Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі заявив, що світу загрожує велика катастрофа.

Про це він написав у Twitter.

"Росія грається з вогнем на ЗАЕС. Кремль вірить, що "керує ризиками", але припускається грубих помилок", - заявив Подоляк.

Радник очільника ОП констатував, що росіяни не мають персоналу, порушують протоколи безпеки, а окупаційна армія постійно влаштовує провокації.

"Контрольований" ядерний шантаж може обернутися великою катастрофою", - попередив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Як повідомили в "Енергоатомі", станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вважає, що МАГАТЕ може приїхати на ЗАЕС тільки за наявності гарантій безпеки, яку можна гарантувати ООН.

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