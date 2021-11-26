За словами Зеленського, Україна має поступово переходити на використання електричної енергії замість газу.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження в Україні великої програми з енергозбереження вартістю близько 300 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

"Реформа модернізації всієї інфраструктури держави щодо енергозбереження буде коштувати 300 млрд грн. Тобто цих коштів вистачить, щоб повністю утеплити усі школи, садочки та інші комунальні підприємства. Це дуже складна реформа, таких грошей в Україні немає. Проте, я вважаю, це єдина найважливіша реформа щодо енергонезалежності держави. Ми продемонструємо у наступні два роки дуже серйозний крок щодо термомодернізації. Ми зробимо пілотну велику кількість багатоповерхових домівок", - зазначив Зеленський.

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При цьому глава держави додав, що "особисто я вважаю, що Україна має рухатися до використання електричної енергії, оскільки ми її майже не імпортуємо. На 97% - це наші потужності. Якщо ми це зробимо, це буде реальна енергетична незалежність".

Як повідомляв УНІАН, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна завдяки здійсненню заходів енергоефективності та енергозбереження в комунальній сфері може щорічно економити 1,5 млрд доларів.

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Автор: Богдан Слуцький