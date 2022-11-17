В Міністерстві енергетики дали поради щодо безпечної експлуатації газових приладів, якими все частіше стали користуватися українці через відключення електроенергії.
Як йдеться у повідомленні на сторінці відомства в Facebook, щоб запобігти небажаним наслідкам, потрібно дотримуватися декількох простих рекомендацій.
"Через холоди та відключення електроенергії громадяни активніше користуються газовими приладами – як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. І часто нехтують правилами безпеки, піддаючи ризику себе та близьких", - йдеться у повідомленні.
- по-перше, ознайомитися з інструкціями з експлуатації газових приладів і дотримуватися їх;
- по-друге, стежити за нормальною роботою газових приладів, димоходів і вентиляції, перевіряти тягу до включення та під час роботи газових приладів;
- третє: періодично очищати димохід;
- четверте: після закінчення використання газу закрити крани на газових приладах і перед ними;
- п’яте: при несправності газового обладнання викликати працівників підприємства газового господарства.
Крім того, при раптовому припиненні подачі газу потрібно негайно закрити крани пальників газових приладів і повідомити в аварійну газову службу за телефоном 104.
В Міненерго радять при появі в приміщенні запаху газу:
- негайно припинити використання газовими приладами;
- перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікна або кватирки для провітрювання приміщення;
- викликати аварійну службу газового господарства за телефоном 104 (з незагазованого приміщення);
- сповістити оточуючих про запобіжні заходи, вивести людей з загазованого приміщення.
"Важливо в такому випадку не запалювати вогонь, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, не користуватися електродзвінками", - наголосили у відомстві.
Крім того, перед входом в підвали й погреби варто переконатися у відсутності запаху газу до включення світла або запалювання вогню. Працівників підприємств газового господарства необхідно допускати в приміщення після пред`явлення ними службових посвідчень у будь-який час доби. Ставити до відома підприємство газового господарства при виїзді з квартири на термін більше одного місяця.
Також нагадується, що власники будинків і квартир повинні своєчасно укладати договори на технічне обслуговування газового обладнання та перевірку димоходів, вентиляційних каналів. У зимовий час необхідно періодично перевіряти оголовки димоходів з метою недопущення їх обмерзання і закупорки.
Як повідомляв УНІАН, через відключення електроенергії українці вимушено почали використовувати газові прилади, електрогенератори та інші альтернативні способи живлення та підігріву.
Нині в Україні через неправильне використання енергетичного обладнання все частіше фіксуються випадки побутового травматизму та аварій.
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