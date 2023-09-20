За підрахунками експерта, кожне здорожчання світових цін на 1 долар виливатиметься у плюс одну гривню на українських заправках.

Скоро світова ціна за барель нафти може перевалити за 100 доларів, результатом чого стане ще більше здорожчання пального на наших АЗС: дизель та бензин А-95 коштуватимуть по 63 гривні за літр, вважає засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін.

"Сьогодні голова Chevron, Майк Вірт, однозначно запевнив, що на його думку вартість нафти вже найближчим часом перевищить 100 доларів. Вже незабаром наші маркетмейкери – зелені мережі АЗС – торгуватимуть звичайним дизелем та "п'ятіркою" по 63 гривні, а лоу-кости різних кольорів по 60", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Втім, це ще не кінець. На думку експерта, після того, як нафта сягне "сотні", розпочнеться ажіотаж, внаслідок якого біржові трейдери можуть "загнати" світові ціни на "чорне золото" до рівня $110 та навіть $120 за барель, в результаті чого показники на українських стелах АЗС можуть зрости аж до 80 гривень/літр.

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"Побачити 80 грн за літр - це все ж таки найгірший і малоймовірний сценарій розвитку ситуації, але й, водночас, зараз немає стовідсоткових доводів заперечувати ймовірність його розвитку", - продовжує Льоушкін.

За підрахунками експерта, кожне здорожчання світових цін на 1 долар виливатиметься у плюс одну гривню на українських заправках.

"Ви собі такий калькулятор в голові тримайте, що плюс 1 бакс за бочку нафти - це дуже грубо плюс 1 гривня на літрі бензину у нас в країні. Тут неважко зрозуміти, що 20 доларів - це 20 гривень. Перспектива так собі, на зиму - особливо", - підсумував Льоушкін.

Втім, засновник АЗС "Прайм" висловив сподівання, що США знайдуть спосіб знизити ціни на пальне, як це було анонсовано президентом Джо Байденом.

Ситуація з пальним в країні

Після збільшення ставки податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% у липні, в Україні помітно зросли ціни на пальне. У додаток до цього, збільшення світових цін на нафту також вплинуло на підвищення цін на заправках.

Станом на сьогодні нафта марки Brent коштує 94,65 долара за барель. З липня її вартість зросла майже на 20 доларів.

З початку липня середня ціна бензину марки А-95 зросла майже на 10 гривень - до 54,44 грн за літр (з 44,85 грн на кінець червня).

Через зростання світових цін на нафту середня вартість пального до кінця вересня може сягнути 55-56 гривень за літр.

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