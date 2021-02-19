Також правоохоронним органам поставлено завдання з'ясувати обставини, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна, а саме частини нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України, народу України.

Про це йдеться в прес-релізі офісу президента за підсумками засідання РНБО.

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"РНБО прийняла рішення про прийняття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з'ясування обставин, при яких державна власність опинилася в приватних руках", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що ще у 2015 році Кабінету міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України.

Зокрема, Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави. Однак за більш ніж п'ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доказів в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння і користування частиною нафтопродуктопроводів.

"В результаті, державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України", - сказано в повідомленні.

В ході брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що йдеться про компанії "ПрикарпатЗахідтранс", що володіє частиною нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яку пов'язують з Віктором Медведчуком.

Санкції проти Медведчука

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

В цілому РНБО ухвалила рішення щодо 19 юридичних та 8 фізичних осіб, на яких відсьогодні указом президента були накладені відповідні санкції.

«ПрикарпатЗахідтранс»

«ПрикарпатЗахідтранс» - компанія, яка є оператором трубопроводу «Самара - Західний напрямок» протяжністю понад 1100 тис. км, який проходить по території Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України та призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ в напрямку Угорщини. Також в даному трубопроводі є точки зливу палива на території України, наприклад, в Новоград-Волинському (Житомирська обл.) та смт. Смига (Рівненська обл.). Проектна потужність прокачування палива по даному трубопроводу становить 3,5 млн тонн на рік.

У березні 2016 року акції даної компанії були куплені швейцарською компанією International Trading Partners AG. До цього нафтопродуктопровід входив до складу компанії "Транснафтопродукт" російської "Транснафти".

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Автор: Ігор Орел