Немає оплати – немає газу, заявив Пєсков

У Путіна пригрозили Європі перекрити поставки газу, якщо Захід не платитиме за російське пальне в рублях.

Про це в ефірі американської телекомпанії PBS заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Він заявив, що Москва не відправлятиме газ "безкоштовно".

"Я не знаю, що відбудеться, коли вони відкинуть цю можливість. Як тільки ми дізнаємося про остаточне рішення, ми вивчимо, що можна зробити. Проте, звичайно, ми благодійністю в цьому плані не будемо займатися, відправляти газ Західній Європі безкоштовно", - сказав він.

"Немає оплати – немає газу", - попередив Пєсков.

Напередодні G7 офіційно заявила, що відмовляється платити за поставку російського газу в рублях, оскільки це одностороннє рішення Кремля та є очевидним порушенням укладених договорів.

Як пояснила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, оплата за газ у такій валюті буде порушенням санкційного режиму, який був введений проти Росії за розв’язану проти України війну.

На думку експерта Вадима Денисенка, Путін таким рішенням не тільки зміцнив рубль, але і скорегував падіння ВВП РФ. Єдиний істотний удар, який по Кремлю може завдати Захід — це нафтове ембарго.

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